Всемирный банк считает, что перед открытием рынка земли в Украине нужно на законодательном уровне создать предохранители, которые сделали бы невозможным концентрацию территории в одних руках. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает "Зеркало недели".

"Открытый доступ к земельному кадастру и его прозрачность, открытые данные относительно цен, открытые сведения относительно данных сельскохозяйственных предприятий и их собственников", – сказала она.

Кахконен уверена, что необходимость создания подобных предохранителей предусматривает создание института земельного омбудсмена. Он будет обеспечивать защиту прав землевладельцев и противодействовал бы рейдерству.

"Кроме того, есть еще одна крайне важная сфера — кредитования под покупку земли. Банковский сектор готов к открытию земельного рынка, для него это новый и привлекательный рынок. И понятно, что коммерческие банки будут ориентироваться на работу с крупными и средними агропромышленными компаниями, а не на мелких фермеров", - подчеркнула она.

Поэтому, уверена Кахконен, необходимо сосредоточится на защите мелких фермеров, которые являются наиболее уязвимой группой заемщиков.

Напомним, управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне полагает, что быстрое введение земельной реформы в Украине потенциально может привести к серьезным последствиям.

Ранее "Страна" писала, как Зе-команда в регионах агитирует селян землей торговать, но те ей не верят.