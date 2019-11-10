На съезде "Слуги народа" 10 ноября новым главой партии вместо Дмитрия Разумкова стал Александр Корниенко. "Страна" выяснила, чем он занимался раньше.

Корниенко 35 лет, он родился в 1984 году в Киеве. За плечами политика много лет учебы: в Национальном техническом университете (где он получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии), в Висбаденской академии психотерапии (Германия), в Украинском институте позитивной психотерапии и проекте неформального образования "Экзистенциальный коучинг".

Учебу будущий политик совмещал с работой. Свою карьеру он начинал как журналист. С 2001 по 2003 годы работал в журнале "Молоко". Затем был редактором Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия". Потом основал независимую студенческую газету "Студентка".

В 2005-2008 и 2011-2013 годах был концертным директором и менеджером рок-группы "Крошка" (экс "Крошка Цахес"), в которой пела нынешняя член правления НОТУ Александра Кольцова.

С 2015 года Корниенко занимал пост председателя Наблюдательного совета ОО "Биржа молодежных проектов". Покинув его, занялся организацией визитов в Украину иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.

Также он трудился социальным и бизнес-тренером. В апреле 2019 решил завершить карьеру бизнес-тренера и податься в политику.

Что касается его политической деятельности, то она началась задолго до весны текущего года. В 2004-2005 годах Корниенко был активистом Оранжевой революции. С 2006 года принимал участие в избирательных кампаниях в качестве политического консультанта.

После второго майдана будущий "слуга народа" работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии "Самопомощь" Александра Сенкевича.

С ноября 2018 года Корниенко влился в Зе-команду. Он координировал волонтерский проект "ЗеКоманда". С 3 августа 2019 года до момента собрания Верховной Рады IX-го созыва он был председателем партии "Слуга народа". Также возглавлял предвыборный штаб партии и шел на выборы под №7 в партийных списках.

Политик женат, воспитывает дочь.

О том, что Корниенко сменит Разумкова, стало известно еще в начале октября. "Страна" разбиралась, почему "слуги народа" решили произвести рокировку. Мы также писали, что многие члены партии были против его назначения.