Александр Корниенко. Фото
Александр Корниенко. Фото "Страны"

На съезде "Слуги народа" 10 ноября новым главой партии вместо Дмитрия Разумкова стал Александр Корниенко. "Страна" выяснила, чем он занимался раньше.

Корниенко 35 лет, он родился в 1984 году в Киеве. За плечами политика много лет учебы: в Национальном техническом университете (где он получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии), в Висбаденской академии психотерапии (Германия), в Украинском институте позитивной психотерапии и проекте неформального образования "Экзистенциальный коучинг".

Учебу будущий политик совмещал с работой. Свою карьеру он начинал как журналист. С 2001 по 2003 годы работал в журнале "Молоко". Затем был редактором Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия". Потом основал независимую студенческую газету "Студентка".

В 2005-2008 и 2011-2013 годах был концертным директором и менеджером рок-группы "Крошка" (экс "Крошка Цахес"), в которой пела нынешняя член правления НОТУ Александра Кольцова. 

С 2015 года Корниенко занимал пост председателя Наблюдательного совета ОО "Биржа молодежных проектов". Покинув его, занялся организацией визитов в Украину иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.

Также он трудился социальным и бизнес-тренером. В апреле 2019 решил завершить карьеру бизнес-тренера и податься в политику.

Что касается его политической деятельности, то она началась задолго до весны текущего года. В 2004-2005 годах Корниенко был активистом Оранжевой революции. С 2006 года принимал участие в избирательных кампаниях в качестве политического консультанта.

После второго майдана будущий "слуга народа" работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии "Самопомощь" Александра Сенкевича.

С ноября 2018 года Корниенко влился в Зе-команду. Он координировал волонтерский проект "ЗеКоманда". С 3 августа 2019 года до момента собрания Верховной Рады IX-го созыва он был председателем партии "Слуга народа". Также возглавлял предвыборный штаб партии и шел на выборы под №7 в партийных списках.

Политик женат, воспитывает дочь.

О том, что Корниенко сменит Разумкова, стало известно еще в начале октября. "Страна" разбиралась, почему "слуги народа" решили произвести рокировку. Мы также писали, что многие члены партии были против его назначения.

 

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