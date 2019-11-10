Сегодня, 10 ноября, на литургии в Афинах глава Элладской Православной Церкви архиепископ Иероним зачитал имя Епифания (Сергея Петровича Думенко) в списке имен предстоятелей поместных церквей. Об этом пишет orthodoxia.info.

Этим архиепископ Иероним завершил процедуру признания религиозной структуры ПЦУ в качестве Церкви.

Напомним, что 12 октября Епифаний сообщил, что в Греции признали автокефалию ПЦУ. Он также сказал, что Грецию и Украину давно связывают дружба и сотрудничество. А теперь еще и "полное евхаристическое единение" двух церквей и установление "официальных отношений между поместными церквями Греции и Украины".

Чуть позднее, 15 октября, два греческих митрополита, Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский, заявили, что не признают ПЦУ.

По словам Серафима Кифирского и Антикифирского, то, что Украина на протяжении 300 лет является канонической территорией РПЦ, записано во всех документах и во всех диптихах греческой церкви. Он сообщил, что против принятия решения были и не выступавшие на соборе митрополиты.



Митрополит Пирейский заявил, что на архиерейском соборе не рассматривалось мнение других автокефальных поместных православных церквей и не оценивались возможные последствия для единства церкви, разрыв общения с Русской церковью и возможное признание ею старостильной церкви Греции.

"Страна" разбиралась, к чему приведет признание ПЦУ в православном мире.