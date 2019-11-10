На съезде политической партии "Слуга народа" приняли в свои ряды нардепов Максима Бужанского, Александра Дубинского и Антона Полякова. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Уточним, что это произошло сразу после того, как присутствующие проголосовали за избрание нового главы партии – нардепа Александра Корниенко. То есть новоявленные "слуги" в голосовании не участвовали. А Бужанский вообще отсутствовал на съезде.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж с форума правящей партии.

Также мы писали, что организаторы съезда сделали в фуд-зоне шведский стол. На миниатюрных столиках они выставили угощения, тарелки и кухонные щипцы.

Ранее сообщалось, что перед местом проведения съезда партии "Слуга народа", который начнет работу в выставочном центре "Парковый" в Киеве, начались две акции протеста.

До этого был публикован темник партии "Слуга народа", в котором обозначены основные тезисы, предлагаемые для обсуждения на сегодняшнем съезде политсилы. В темнике все провалы партии списаны на происки врагов.