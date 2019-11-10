Вчера, 9 ноября, около 23:00 водитель Audi протаранил металлическое ограждение моста и упал в Западный Буг. Об этом пишет zaxid.net.

Известно, что автомобиль направлялся из Сокаля в сторону села Бендюга. Водитель после аварии остался в сознании. Его срочно доставили в Красноградскую больницу. Погибших нет.

Автомобиль серьезно поврежден, его еще не достали из реки. Правоохранительные органы устанавливают причину ДТП. На данный момент неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: zaxid.net

Ранее "Страна" писала, что под Львовом на полном ходу столкнулись Skoda и Citroen, погибли три человека.

Также мы сообщали, что в Киеве возле метро "Черниговская" фура протаранила 9 авто.



