Во Львовской области автомобиль протаранил ограждение моста и рухнул в Западный Буг. Фото
Вчера, 9 ноября, около 23:00 водитель Audi протаранил металлическое ограждение моста и упал в Западный Буг. Об этом пишет zaxid.net.
Известно, что автомобиль направлялся из Сокаля в сторону села Бендюга. Водитель после аварии остался в сознании. Его срочно доставили в Красноградскую больницу. Погибших нет.
Автомобиль серьезно поврежден, его еще не достали из реки. Правоохранительные органы устанавливают причину ДТП. На данный момент неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: zaxid.net
Ранее "Страна" писала, что под Львовом на полном ходу столкнулись Skoda и Citroen, погибли три человека.
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