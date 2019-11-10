Народным депутатам от пропрезидентской фракции готовят новый семинар, по типу того, который был в Трускавце. Об этом на съезде фракции "Слуга народа" заявил нардеп Александр Корниенко.

Так, во время выступления кто-то не выдержал и поинтересовался, где именно будет проходить семинар: "Может, в Египте?"

"В Египет, в Буковель... Куда-то будет", - парировал он.

Уточним, что именно Корниенко глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал наиболее вероятным главой партии после увольнения с должности Дмитрия Разумкова.

Напомним, "Страна" ведет текстовую трансляцию со съезда партии. Мы приводили утверждение Дмитрия Разумкова, высказанное перед началом форума в кулуарах, что "партия продолжает двигаться с теми принципами, с которыми шла на выборы".

Мы также публиковали темник партии "Слуга народа", в котором обозначены основные тезисы, предлагаемые для обсуждения на сегодняшнем съезде политсилы. В темнике все провалы партии списаны на происки врагов.

Организаторы съезда сделали в фуд-зоне шведский стол. На миниатюрных столиках они выставили угощения, тарелки и кухонные щипцы.