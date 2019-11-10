Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко избран главой всей партии.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", который присутствет на съезде "слуг народа" в Киеве.

Мы ведем онлайн-репортаж с форума правящей партии.

Накануне съезд удовлетворил заявление Дмитрия Разумкова, который сложил с себя обязанности лидера "Слуги народа".

В своей вступительной речи Корниенко заявил, что "партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать".

Он также анонсировал новый этап тренингов для "слуг народа" "в Египте или Буковеле".

Напомним, организаторы съезда сделали в фуд-зоне шведский стол. На миниатюрных столиках они выставили угощения, тарелки и кухонные щипцы.

Также мы писали, что перед местом проведения съезда партии "Слуга народа", который начнет работу в выставочном центре "Парковый" в Киеве, начались две акции протеста.

Мы также публиковали темник партии "Слуга народа", в котором обозначены основные тезисы, предлагаемые для обсуждения на сегодняшнем съезде политсилы. В темнике все провалы партии списаны на происки врагов.