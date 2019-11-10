Мать Анастасии Ещенко, убитой 7 ноября, а затем расчлененной историком Олегом Соколовым, оказалась подполковником МВД. Галина Ещенко работает помощницей начальника отдела по работе с личным составом полиции на Кубани. Об этом сообщает издание "Регион online".

Галина Ещенко узнала о страшной смерти своей 24-летней дочери накануне корпоратива по случаю Дня полиции (его празднуют в РФ сегодня). Женщина звонила дочери, но та не отвечала.

"Галина узнала о смерти дочери накануне. Конечно, все в шоке. Семья не распространяла информацию о том, с кем живет Анастасия. В родном Калининском районе девочку все знали, она умницей была", - рассказал прессе источник, знакомый с семьей погибшей.

Сейчас полицейская находится в Санкт-Петербурге. В городе ее встретили коллеги и предоставили ей место для проживания и транспорт. Кроме того, рядом с убитой горем женщиной находится полицейский психолог.

Галина Ещенко. Фото: news-r.ru

Анастасия Ещенко и Олег Соколов. Фото: gazeta.ru

Сейчас Ещенко-старшей 49 лет. До службы в полиции Калининского района Краснодарского края, куда она пришла в 2005 году, Галина работала школьным учителем и психологом.

Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге убийцу Ещенко-младшей задержали с поличным, когда он пытался избавиться от частей тела убитой.

"Страна" подробно рассказывала, что известно об историке Соколове.