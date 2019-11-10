В составе фракции "Слуга народа" появится еще 30 человек, которые получат партийный мандат. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"У нас (во фракции - Ред.) в сумме не больше сорока членов партии было. Сейчас мы еще тридцать примем – уже будет 70, и так постепенно будем подтягивать", – сообщил Корниенко.

По словам первого зама, далеко не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии. Однако он считает, что это вполне нормальная позиция.

Напомним, что на данный момент парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.

Ранее "Страна" писала, что Разумков уволен с поста главы партии "Слуга народа".

Также мы сообщали, что на съезде "Слуги народа" столы ломятся от пирожков и ананасов, и приводили фото партийного фуршета.