Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что любит читать сочинения американского писателя Кена Кизи. Об этом он рассказал в Facebook.

"Кен Кизи – великий американский писатель. Его "Пролетая над гнездом кукушки" – манифест свободы. Его "Порою блажь великая" – гимн предпринимательству", - сказал он.

Отдельно Луценко обратил внимание на язык, на котором пишет автор: "Осиновый лист трепетал на ветру, как хвост собаки, срущей абрикосовыми косточками".

Интересно, что бывший генпрокурор процитировал писателя на русском языке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Последний заезд" – не такая известная. Это просто признание в любви к американским ковбойско-индийским корням. Но в эту пору год читается легко и приятно", - уточнил он.

Известно, что Луценко находился в Лондоне, но недавно приехал в Украину.

Напомним, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания Конгрессу США и рассказал, что действия экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко лишь усилили скептическое отношение президента Трампа к Украине, а так же что быший генпрокурор распространял выдумки, чтобы сохранить должность.

До этого экс-посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний Комитету Палаты представителей заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство требовало от него четких результатов работы Генпрокуратуры.