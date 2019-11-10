Сегодня, 10 ноября, известный телеведущий Леонид Якубович, как сообщали СМИ был экстренно прооперирован в связи с нарушениями ритма сердца.

Однако потом он по сути опроверг медицинское вмешательство, пишет gazeta.ru. Якубович в шутку заявил, что сейчас поиграет в теннис, а потом снова вернется в больничную палату.

"Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис – я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию", – сказал Якубович.

Леонид Якубович. Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее "Страна" писала, что Леонид Якубович назвал шизофрениками участников телешоу "Поле чудес".

Также мы сообщали, что мэр Запорожья Буряк за полгода перенес две операции на сердце.