"Сейчс поиграю в теннис и снова в реанимацию". Якубович опроверг свою операцию на сердце
Сегодня, 10 ноября, известный телеведущий Леонид Якубович, как сообщали СМИ был экстренно прооперирован в связи с нарушениями ритма сердца.
Однако потом он по сути опроверг медицинское вмешательство, пишет gazeta.ru. Якубович в шутку заявил, что сейчас поиграет в теннис, а потом снова вернется в больничную палату.
"Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис – я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию", – сказал Якубович.
Леонид Якубович. Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Ранее "Страна" писала, что Леонид Якубович назвал шизофрениками участников телешоу "Поле чудес".
Также мы сообщали, что мэр Запорожья Буряк за полгода перенес две операции на сердце.
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