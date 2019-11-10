Дмитрий Разумков больше не глава партии "Слуга народа". Такое решение принял съезд политсилы, который идет сегодня, 10 ноября, в Киеве.

"Страна" ведет онлайн-репортаж со съезда "Слуги народа".

Единственной кандидатурой на этот пост стал замглавы фракции Александр Корниенко.

Съезд единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе с должности лидера. При этом он остается в рядах партии.

На данный момент Корниенко выступает и рассказывает, чем будет заниматься на посту главы "Слуги народа".

Ранее мы сообщали, что на съезде "Слуги народа", начался мини-майдан.

Также "Страна" анализировала, чем обернется для "Слуги народа" проходящий в Киеве форум партии.