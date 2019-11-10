Разумков уволен с поста главы партии "Слуга народа"
Дмитрий Разумков больше не глава партии "Слуга народа". Такое решение принял съезд политсилы, который идет сегодня, 10 ноября, в Киеве.
"Страна" ведет онлайн-репортаж со съезда "Слуги народа".
Единственной кандидатурой на этот пост стал замглавы фракции Александр Корниенко.
Съезд единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе с должности лидера. При этом он остается в рядах партии.
На данный момент Корниенко выступает и рассказывает, чем будет заниматься на посту главы "Слуги народа".
Ранее мы сообщали, что на съезде "Слуги народа", начался мини-майдан.
Также "Страна" анализировала, чем обернется для "Слуги народа" проходящий в Киеве форум партии.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.