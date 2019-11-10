На данный момент в результате стартовавшего разведения войск в Петровском свои тактические позиции сменили 20 украинских военных и 3 БМП. Об этом сообщил спикер штаба Операции объединенных сил Александр Штупун, передает "112 Украина".

"На данный момент тактическое положение сменили 20 наших военных и три единицы БМП", - сказал он.

В то же время Штупун уточнил, что пока не владеет информацией о разведении войск со стороны сепаратистов.

"ОБСЕ никогда ни нам, ни противоположной стороне не говорит о процессах, которые происходят на другой стороне. Это они отображают только в своих отчетах. Наши украинские воины готовы вернуться назад как только будут провокации или обстрелы. Решение принимает командир части на месте", - подчеркнул он.

Напомним, "Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском. Позже в сети появилось видео, как проходили первые полчаса разведения войск.

Ранее мы цитировали сообщение штаба ООС, что нового разведения сил в Донбассе зимой не будет из-за погодных условий.

Также мы писали, что в штабе ООС обвинили сепаратистов в срыве разведения сил на участке Богдановка-Петровское в пятницу, 8 ноября.