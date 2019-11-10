Сегодня, 10 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что ситуация на Востоке Украины вынуждает страны, входящие в НАТО, пересмотреть вопросы обороны альянса. Об этом она сообщила в еженедельном подкасте, который размещен на сайте федерального правительства.

"Из-за конфликта в Украине и аннексии Крыма тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания", – сказала канцлер.

Вооруженные силы Германии, по словам Меркель, нуждаются в финансовых ресурсах, чтобы выполнять функции обороны. Также канцлер убеждена, что "повышение оборонных расходов служит на благо Бундесвера и тем самым безопасности Германии".

Меркель считает, что НАТО является ключевым оплотом евробезопасности. Она отметила проекты создания боевого самолета и танка, а также сотрудничество Германии с НАТО по программе PESCO (постоянное структурированное сотрудничество в сфере обороны).

Интересно, что заявление канцлера о НАТО прозвучало после нелицеприятных слов президента Франции об Альянсе.

Напомним, что Меркель рассказала о своих планах на пенсии, если бы она жила в ГДР.

Также мы писали, что канцлер Германии решила не надевать защитную повязку в Индии.