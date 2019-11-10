В сети появилось видео, на котором запечатлен момент возгорания украинского самолета в аэропорту Египта.

Так, инцидент произошел вечером, 9 ноября. Самолет компании SkyUp летел в Египет из Запорожья. На его борту находилось около 200 человек. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

На опубликованных кадрах видно, что при посадке у самолета вдруг вспыхнуло колесо, после чего огонь чуть не перешел на крыло.

Видео: YouTube/Informator.ua

Как сообщала "Страна", причиной пожара на украинском самолете в Египте стала утечка масла из гидравлической системы, в результате которой одна шина шасси вспыхнула. Пассажиры и экипаж самолета были экстренно эвакуированы.

Напомним, похожий случай в России завершился трагедией. При посадке в московском Шереметьево загорелся самолет, огонь стремительно охватил воздушное судно, и погибли 41 человек.