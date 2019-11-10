Корреспонденту "Страны", работающему на открывшемся в Киеве 10 ноября в 12:00 съезде партии "Слуга народа", удалось узнать, чем организаторы потчуют участников форума и представителей СМИ.

В фуд-зоне организаторы сделали шведский стол. На миниатюрных столиках они выставили угощения, тарелки и кухонные щипцы.

Фото: "Страна"

Меню шведского стола включает только сладкую выпечку (печенье) и фрукты (несколько сортов винограда, яблоки, мандарины, ананасы).

Фото: "Страна"

Наше издание ведет текстовую трансляцию со съезда партии. Мы приводили утверждение Дмитрия Разумкова, высказанное перед началом форума в кулуарах, что "партия продолжает двигаться с теми принципами, с которыми шла на выборы".

Мы также публиковали темник партии "Слуга народа", в котором обозначены основные тезисы, предлагаемые для обсуждения на сегодняшнем съезде политсилы. В темнике все провалы партии списаны на происки врагов.