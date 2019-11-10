Ведущему шоу "Поле чудес" Леониду Якубовичу срочно вставили кардиостимулятор после того, как он обратился в больницу из-за нарушения ритма сердца. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Так, 74-летний артист пожаловался на сердце несколько дней назад. Само вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича выписали из больницы. Пока он будет наблюдаться у врачей амбулаторно.

Фото: instagram.com/yakubovitch

Напомним, одну из самых красивых актрис советского кино - 68-летнюю Наталью Белохвостикову - срочно прооперировали в Москве. Она поступила к врачам с нарушениями ритма сердца.

Похожую операцию перенес и глава Запорожского городского совета Владимир Буряк. По словам мэра, это уже второе подобное хирургическое вмешательство за последние полгода. Первую операцию на сердце он перенес весной 2019 года.