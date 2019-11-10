Анастасия Волочкова кардинально сменила образ. Фото
Российская экс-балерина Анастасия Волочкова решила кардинально сменить образ, в связи с чем коротко подстриглась. Снимок она опубликовала в Instagram.
"Как вам мои перевоплощения? Эти эксперименты провели Павел Назаров и Андрей Бацуев. Хорошего вам дня", - написала она.
На опубликованном фото Волочкова позирует с короткой стрижкой и гольфе.
Фото: instagram.com/volochkova_art
Напомним, что российскую танцовщицу Анастасию Волочкову раскритиковали за шпагаты на сцене во время большого сольного концерта Аллы Пугачевой в честь ее 70-летия.
Ранее "Страна" писала о том, что на издевки Шнура Волочкова ответила вертикальным шпагатом и троллингом про выпивку.
Также мы сообщали, что Волочкова ответила на стихотворение о своих интимных отношениях с задержанным сенатором России.