Российская экс-балерина Анастасия Волочкова решила кардинально сменить образ, в связи с чем коротко подстриглась. Снимок она опубликовала в Instagram.

"Как вам мои перевоплощения? Эти эксперименты провели Павел Назаров и Андрей Бацуев. Хорошего вам дня", - написала она.

На опубликованном фото Волочкова позирует с короткой стрижкой и гольфе.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Напомним, что российскую танцовщицу Анастасию Волочкову раскритиковали за шпагаты на сцене во время большого сольного концерта Аллы Пугачевой в честь ее 70-летия.

Ранее "Страна" писала о том, что на издевки Шнура Волочкова ответила вертикальным шпагатом и троллингом про выпивку.

Также мы сообщали, что Волочкова ответила на стихотворение о своих интимных отношениях с задержанным сенатором России.