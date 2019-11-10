В Киеве сегодня проходит съезд партии "Слуга народа" - первый, после победы на парламентских выборах.

На нем могут сменить главу партии Дмитрия Разумкова, чье место скорее всего займет нынешний замглавы фракции Александр Корниенко.

Также на съезде могут проявиться линии разлома, которые в последнее время пошли по "Слуге народа": в партии за осенние месяцы обозначилось несколько групп влияния, которые вступили между собой в открытый конфликт.

Детальнее о раскладах перед съездом "Страна" рассказывала в материале Съезд недовольных. Чем обернется для "Слуги народа" предстоящий форум партии.

Сегодня мы ведем онлайн-репортаж со съезда "Слуги народа".

Съезд "Слуги народа". Прямой эфир

12:29 Зал далеко не заполнен - приехали не все. Да и не все, кто приехали, смогут проголосовать. Например, этого права лишены мажоритарщики, которые избирались под знаменами Зеленского. Хотя многие из них накануне съезда и написали заявление о приеме в партию.

12:24 Мажоритарщик Александр Дубинский будет на съезде, сказала журналистам нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

12:13 Нардеп Тищенко обнялся с главой фракции Арахамией.

12:09 Видео из фойе Паркового.

12:07 Чем угощают на съезде "Слуги народа". Фото "Страны" с фуршета в Парковом.

12:05 Разумков в кулуарах съезда. Он сказал, что остаётся членом партии. "Партия продолжает двигаться с теми принципами, с которыми шла на выборы".

12:03 Делегатов съезда зовут в зал заседаний.

11:57 "Слуги народа" в кулуарах съезда говорят об избрании Корниенко главой партии, как о свершившемся факте. Вопрос только в его замах, которых также должны избрать сегодня.

11:51 Нардеп-мажоритарщик Макс Бужанский сообщил "Стране", что на съезде не будет. "Пришлось срочно уехать в Днепр, не попадаю", - коротко и без подробностей сообщил он.

11:43 В Парковом сегодня крутят предвыборные ролики Зе.

11:34 Глава фракции "СН" Давид Арахамия сказал, что пранкер Джокер с ним общался и рассказал, что переписки с министром экономики Тимофеем Миловановым не будет.

Арахамия также показал свою переписку с Джокером.

11:23 Фойе "Паркового".

11:12 Телеграм-канал "Темный рыцарь" слил в сеть "темник" для делегатов съезда. Его краткий анализ приводит канал "Политика Страны".

"Тем временем, накануне съезда партии "Слуга народа" слиты тезисы к выступлениям и комментариям. Так называемый "темник". Там говорится, что все слухи о расколе в партии - это вбросы от олигархов, которые хотят разрушить единство "слуг народа" и дискредитировать президента.

Как утверждается в тезисах, Зе не идёт на поводу у олигархов, поэтому они ему и мстят, ведя против него и партии информкампанию.

А на самом деле - партия едина, а рейтинг власти высок как никогда.

Такие вот жизнеутверждающие тезисы. Остаётся лишь добавить, что слиты они были через телеграм-канал, который связывают с одним из депутатов от Слуги народа.

Это к вопросу о единстве партии".

11:00 В фойе центра "Парковый", где скоро начнутся партийные сборы, протестуют две группы. Первые - это предприниматели, недовольные законами о работе кассовых аппаратов и кешбеке. Вторые - защитники Пущи-Водицы.

ФОПы не пропускают депутатов на съезд и спрашивают у них: "Как голосовал за законы 128, 129?"