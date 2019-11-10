В Сети опубликован темник партии "Слуга народа", в котором обозначены основные тезисы, предлагаемые для обсуждения на сегодняшнем съезде политсилы, который открывается в 12:00.

Документ появился на телеграм-канале "Темный рыцарь". Он сопроводил документ таким комментарием: "Бл@дь. Это гениально от начала и до конца. Темник партии по сегодняшнему съезду, в котором с первых слов чувствуется легкая гениальность Жени Кравчук (имеется в виду заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук - Ред.). Читайте!".

Мы полностью приводим перевод документа с украинского языка.

• Информационные атаки против нас показывают, что в стране начались перемены.

• Мы начали наступать олигархам на горло. Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, началась борьба с монополиями, неуплатой налогов. Они теряют реальные деньги и начали мстить нам за это.

• Олигархи привыкли, что с ними всегда о чем-то договариваются, к ним ходят на поклон, отдают им целые отрасли экономики. В обмен на это олигархи обеспечивали лояльность своих СМИ. Сейчас все по-другому: с ними никто ни о чем не договаривается, им не позволяют грабить народ, поэтому они начали против нас грязную информационную кампанию.

• Наши противники не могут выступать против наших законопроектов, потому что их (законопроекты - Ред.) поддерживают общество, общественные организации, международные партнеры Украины. Сложно выступать против шагов к миру, которые мы предпринимаем. Сложно выступать против войны с коррупцией, которую мы ведем. Поэтому они лезут в сферу личной жизни, а порой просто распространяют ложь и слухи. Чего стоит, например, скандал с зубом Богдана, который распространяли даже серьезные СМИ с репутацией. Так же построен скандал с перепиской от Джокера. Людям сформировали ожидания, что будут какие-то серьезные разоблачения, а в результате там несколько наивных переписок с депутатами. Информация о том, что члены налогового комитета брали деньги, тоже не подтвердилась. В том числе благодаря полиграфу. Конечно, мы ожидаем очередных "разоблачений" и "сенсаций". Но чем больше их будет, тем меньше будет доверие к ним и к СМИ, которые их распространяют.

• Цели информационных провокаций:

а) заставить людей поверить, что в стране бардак, потому что к власти пришли люди, которые никогда не были в политике;

б) расколоть фракцию и партию "Слуга народа";

в) сформировать представление, что новые политики - такие же, как и старые.

• На самом деле ни один из этих тезисов не соответствует действительности. Социология показывает, что сегодня власти доверяют больше, чем когда-либо. Президенту полностью или частично доверяют 66%, Верховной Раде - 44%. А еще полгода назад доверяли лишь 4% украинцев. По уровню доверия президент третий после волонтеров и ветеранов АТО, опережая даже армию и церковь, чего не было в Украине никогда. По сравнению с мартом повысился (хотя и осторожно) уровень доверия даже к полиции, судам, прокуратуре, НАБУ.

• Внутри фракции и партии, как в любой семье, есть разные мнения, но мы остаемся едины. Мы можем обсуждать вопрос сколько угодно, но в принципиальных вещах мы всегда имеем общую позицию.

• Новые политики доказали, что ведут себя иначе. Они ходят на заседания комитетов, посещают пленарные заседания, голосуют лично. Ошибки будут всегда, но главное - уметь их исправлять. А нам это удается. Кнопкодавы перечислили зарплату на благотворительность, и нарушения прекратились. Когда возникли подозрения в получении денег - пошли на полиграф. Богдан Яременко написал заявление на сложение с себя полномочий председателя комитета. В то время как тот же Порошенко не появляется не только на полиграфе - на допрос уже 17-й раз не может прийти. Уже не говоря о том, что после Мальдив он даже не извинился перед народом.

• Многим хочется остановить или затормозить изменения, потому что они означают потерю коррупционных доходов. Понятно, что свою позицию эти люди и группы людей не изменят. А вот стоит ли поддерживать атаки на команду президента и "слуг народа" тем, кто хочет перемен?

Содержание темника анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Таким образом, в темнике утверждается, что все слухи о расколе в партии - это вбросы от олигархов, которые хотят разрушить единство "слуг народа" и дискредитировать президента.

Автор темника пытается доказать, что Зе не идет на поводу у олигархов, поэтому они ему и мстят, ведя против него и партии информкампанию. На самом же деле партия якобы едина, а рейтинг власти высок как никогда.

Такие вот жизнеутверждающие тезисы. Остается лишь добавить, что слиты они были через Telegram-канал, который связывают с одним из депутатов от "Слуги народа". Это к вопросу о единстве партии".

Как писала "Страна", к участию в съезде приглашены представители Офиса президента, Кабмина и Верховной Рады и народные депутаты-члены фракции "Слуги народа" в полном составе. Участники съезда собираются обсудить работу партии "Слуга народа" за последний год и кадровые вопросы. Мы анализировали, чем обернется для партийцев этот форум.

Наше издание также сообщало, что на месте проведения форума уже собрался мини-майдан (вопреки тезису из темника о том, что партию дружно поддерживает все общество).