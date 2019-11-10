В понедельник, 11 ноября, в Киеве частично ограничат движение транспорта по Северному мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в Киеве решили навсегда ограничить движение грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в час пик с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Ранее "Страна" писала, что на Броварском проспекте ограничат движение транспорта почти на неделю. Запрет будет действовать до 12 ноября.

Также мы сообщали, что в Киеве полностью открыли для движения Южный мост.