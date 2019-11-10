Конгрессмены-республиканцы намерены вызвать на допрос сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Он будет давать показания, передает Fox News со ссылкой на оказавшийся у них документ.

Так, республиканцы хотят вновь допросить некоторых официальных лиц, которые уже давали показания в рамках расследования по делу против Трампа. Среди них – бывший глава Совета национальной безопасности Тим Моррисон, экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

В список также попал бывший консультант Национального комитета Демократической партии Александра Чалупа. Она, вероятно, проводила в украинском посольстве в штате Вашингтон встречи с официальными лицами для обсуждения вероятного компромата на избирательную кампанию Трампа.

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской газовой компании Burisma.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

В рамках процедуры импичмента были опубликованы показания уже нескольких высокопоставленных дипломатов и чиновников.

После этого было рассекречено имя агента ЦРУ, который пожаловался на давление Дональда Трампа на Зеленского. Ним оказался чиновник администрации экс-президента США Барака Обамы Эрик Чиарамелла.