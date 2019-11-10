Перед местом проведения сегодняшнего съезда партии "Слуга народа", который начнет работу в 12:00 в выставочном центре "Парковый" в Киеве, начались две акции протеста. Об этом передает корреспондент "Страны".

В КВЦ митингуют физические лица - предприниматели и защитники курорта Пуща-Водица.

Фото: "Страна"

Люди требуют не уничтожать упрощенную систему налогообложения. Предпринимателей возмутили законы 128-IX и 129-IX о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке". Документы уже официально опубликованы в "Голосе Украины", но начнут действовать через полгода, за исключением отдельных норм.

Представители малого бизнеса недовольны законами, поскольку те обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек, денежное вознаграждение для покупателей и немалые штрафы для бизнеса.

На плакатах акции ФЛП написано "Нет законам 128-IX и 129-IX!"

Участники второй акции протестуют против застройки курортной зоны с плакатом "Защитим курорт Пуща-Водица". Все собравшиеся скандируют: "Ганьба!"

Протестующие заблокировали проход для "слуг народа", спрашивая их: "Как голосовал за законы 128, 129?"

О дате проведения съезда "Слуги народа" стало известно 4 ноября.

К участию в съезде приглашены представители Офиса президента, Кабмина и Верховной Рады и народные депутаты-члены фракции "Слуги народа" в полном составе. Участники съезда собираются обсудить работу партии "Слуга народа" за последний год и кадровые вопросы. "Страна" анализировала, чем обернется для партийцев этот форум.