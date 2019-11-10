Военно-морские силы Украины в Одессе провели ходовые испытания патрульных катеров типа "Island" - "Славянск" и "Старобельск". Они были переданы нам Соединенными Штатами, сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины в Facebook.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовки экипажей и подготовки к выходу в море выполнено в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал руководитель национального флота адмирал Игорь Воронченко.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Военный также утверждает, что следующим этапом станет вооружение полученных катеров. После окончания испытаний, они будут включены в состав ВМС Украины, после чего начнут патрулирование возле входа в Черное и Азовское морей.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, катера ВМС ВС Украины типа "Island" переданы в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной и находились на завершающей стадии испытаний. Сами катера списаны в США и переданы в Украину.

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