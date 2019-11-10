Одним из самых обсуждаемых событий стала новость о задержании петербургского историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою бывшую студентку Анастасию Ещенко.

Этот ученый был широко известен в городе и в целом аудитории интернета своими роликами просветительского характера. И научными работами, посвященными Наполеону и его египетскому походу, в котором Бонапарт впервые проявил свое военное искусство.

Ученики называли его "сир", на средневековый европейский манер.

"Страна" выяснила, чем известен Соколов и как он дошел от жизни ученого к убийству.

Реконструктор и "сир"

Будущий ученый родился в 1956 году тогда еще в советском Ленинграде. У него два высших образования: в 1979 году он окончил окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, а в 1984-м - исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 2000 года Соколов работал доцентом кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Ученый стал одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Он является президентом Общероссийского Военно-исторического движения, которое организует реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн. Соколов участвовал в реконструкциях на местах сражений Отечественной войны 1812 года и нескольких зарубежных битв наполеоновской эпохи. Единомышленники называли его "сир".

Соколов был консультантом исторических фильмов по эпохе Наполеона. По словам коллег, когда французское телевидение снимало картину о Египетской кампании императора, главным историческим консультантом стал Соколов, потому что во Франции не нашлось специалиста его уровня. В этой стране в 2003 году научная и общественная деятельность историка была отмечена орденом Почетного легиона.

Соколов - автор 10 монографий и многочисленных статей на русском языке по военной истории Европы XVII - начала XIX веков. Его работы также издавались по-французски и по-польски.

Фанаты научно-популярных передач наверняка смотрели выпуск 2018 года просветительской программы "Ученые против мифов" на портале "Антропогенез.ру", где Соколов увлекательно развенчивал мифы о рыцарях. Он объяснил, что представления о рыцарях как о неповоротливых воинах, не способных подняться без посторонней помощи в седло, не верны.



Видео: YouTube/ АНТРОПОГЕНЕЗ РУ

С Соколовым был знаком популярный видеоблогер Гоблин (Дмитрий Пучков). На YouTube-канале Гоблина ученый был частым гостем. После трагедии Пучков написал, что доцента "изводили" недоброжелатели и "травили годами".

По его словам, Соколов - "чрезвычайно эмоциональный" человек, "очень глубокий и очень серьезный специалист с прекрасным чувством юмора, великолепно владеет французским языком".

Убитая Анастасия Ещенко. Фото: radiokp.ru

Кроме всего прочего, Соколов состоял председателем научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Что интересно, после убийства в организации от него открестились. Советница председателя общества Ирина Казначеева сказала, что "Соколов не член РВИО".

С сайта РВИО пропала информация о том, что ученый имеет к ней отношение. Однако сведения о его должности в РВИО сохранились в кэше Google.

Как проходило убийство

На Соколова завели дело после того, как задержали его с останками тела в рюкзаке. Он пытался утопить в реке Мойке руки, но упал туда сам. Когда его вытащили из воды, обнаружили в рюкзаке человеческие останки.

Как оказалось, это была его 24-летняя любовница и бывшая студентка Анастасия Ещенко. Соколов признался и рассказал, почему совершил преступление.

По его словам, убитая ревновала его к двум дочерям от его прежних браков. Во время ссоры 7 ноября он выстрелил в любовницу из обреза. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.

А 9 ноября доцент решил избавиться от тела, заранее расчленив тело пилой. Во время процесса выпивал, возможно, поэтому он упал в воду, когда отправился выбрасывать части тела. В ходе обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленное тело, отрезанную голову и пилу.

Ранее "Страна" писала, что мотивом убийства стала ревность Ещенко к двум дочерям Соколова.

Мы также писали, что после избавления от улик историк планировал совершить самоубийство на виду у туристов.