Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине нужно научиться жить с Россией в силу географических особенностей. Об этом он рассказал в интервью с журналисткой Яниной Соколовой в программе "Рандеву" на "5 канале".

"Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить", - сказал он.

Кулеба утверждает, что между странами есть сферы бизнеса, в которых они неизбежно будут сотрудничать. В частности, этот вопрос касается транзита российского газа через Украину.

"Мы зарабатываем на транзите российского газа. Никто же не кричит: "Давайте закроем транзит российского газа. Зачем нам 3 млрд долларов? Пусть умрет наша ГТС. Мы будем гордо смотреть на Запад", - подчеркнул он.

В то же время чиновник утверждает, что Украина должна выходить из своих собственных интересов и строить у себя "нормальную цивилизованную европейскую страну".

Напомним, ветерана АТО Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России в Интерпол сегодня. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал задержание и сказал, что в России украинца разыскивают за участие в вооруженных формированиях во время войны в Чечне.

Как писала "Страна", в то время, пока Зе-команда готовит наработки, призванные вернуть из-за рубежа соотечественников, в России разработали для этого большую программу.