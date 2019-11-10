Соцсети реагируют на указ Владимира Зеленского, в котором он призвает ввести "стандарты новостей" для журналистов и усилить ответственность за манипуляции и фейки. И, хотя министр Владимир Бородянский потом попытался сказать, что президента не так поняли, скандал разрастается.

Проблема в том, что все это - довольно расплывчатые понятия. И при желании к манипуляции можно приравнять абсолютно любую информацию. Поэтому, кстати, аналогичных законов нет в подавляющем большинстве демократических стран.

Поэтому эксперты и журналисты заговорили о том, что власть пытается через законодательные инструменты закрыть рот СМИ.

Попытки это сделать встречали ожесточенный отпор журналистов при прошлом президенте. А с именем Зеленского связывали наоборот - либерализацию в медиасфере и окончание давления на СМИ.

Но в итоге Зе и его команда в лице гуманитарного блока Рады и Кабмина, в последнее время все чаще говорят, что свобода слова будет по сути ограничена.

Причем в "Слуге народа" прямо называют, кого именно на медиарынке собираются "ограничивать".

"Все сегодня обсусоливают указ Зеленского про стандарты новостей. И не замечают его главного смысла.

"у законопроєкті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні".

Цель этого проекта - конфисковать, наконец, УМХ (с сеткой радиостанций) у Курченко, который является гражданином РФ. И заодно немного пощипать Медведчука, каналы которого здесь формируют информационную политику пророссийского ОПЗЖ", - пишет нардеп Александр Дубинский.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что указ Зеленского в перспективе позволяет закрыть любое медиа и посадить любого журналиста.

"Если кто-то думал, что идеи Бородянского и Ткаченко по закручиванию гаек для медиа и по уголовной ответственности для журналистов - это их отсебятина, то он глубоко ошибался.

Нет. Это не отсебятина. Это государственная политика. И сегодня она была оформлена в Указ президента. Зеленский приказал до нового года подготовить пакет законов, при помощи которых можно будет пришибить, в случае необходимости, любое медиа и завести дело на каждого журналиста".

Политолог Кость Бондаренко сравнивет указ Зеленского с ироническим предложением Козьмы Пруткова создать "закон о введении единомыслия".

"О президентской инициативе по единым стандартам новостей.

"Принимая во внимание: с одной стороны, необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства; с другой же стороны - невозможность достижения сей цели без дарования подданным надежного руководства к составлению мнений - не скрою, что целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет. Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным, полицейским и административным, содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надежною звездою, маяком, вехою. Пагубная наклонность человеческого разума обсуждать все происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам. Можно бы даже противодействовать развивающейся наклонности возбуждать "вопросы" по делам общественной и государственной жизни; ибо к чему они ведут? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых "вопросов"!".

Козьма Прутков. Проект закона о введении единомыслия в России. 1863".

Юрист Елена Лукаш иронизирует над тем, как министр Бородянский решил снизить накал после указа Зеленского.

"Президент Зеленский указывает на необходимость разработать "стандарты новостей", а его министр Бородянский, после ощутимых пинков от журналистов, называет этот пассаж из указа "терминологическим недоразумением".

Я уже и не понимаю, что и кто у нас "недоразумение".

А хотелось бы знать.

В целях государственной безопасности, так сказать".

Журналист Александр Хорольский удивляется, почему молчат прикормленные прошлой властью защитники свободы слова.

"Меня чет смутило на этом фоне почти поголовное молчание "штатных вотчдогов". Я правильно понимаю? Если записные "псы свободы слова" перестают гавкать, значит они уже или в теме, или в доле?".

Экс-нардеп Борислав Береза предлагает Зеленскому написать стандарты шуток "95 квартала" и вызова проституток в Раду (речь о секс-скандале с нардепом Яременко).

"Владимир Зеленский обязал Кабмин разработать стандарты новостей для СМИ. К этой инициативе с интересом отнеслись в Северной Корее, на России и в Беларуси. Ждут, как он ее реализует, чтоб перенять это опыт. Следующим указом ему будет логично прописать стандарты шуток для "Квартала-95" и "Лиги смеха". А потом сразу прописать протокол заказа проституток в ВР и методологию кнопкодавства для представителей фракции "Слуга народа". Ну, чтоб если выглядет посмешищем, то на 100%, а не на 98%.

Если бы такое предложили Порошенко или Янукович, то любого из них бы с дерьмом смешали. А этот предлагает чистый факап, по притеснению свободы слова и пока сильного возмущения не наблюдается. Спишем на субботу. И посмотрим во что это выльется".

Медиаэксперт Татьяна Николаенко предрекает, что после таких реформ останутся только "плюсы".

"Следующим отменят интернет. Оставят только плюсы. Там будут выходить кварталы и интервю Тесле вместо выпусков новостей. Для разнообразия иногда Гончаруку будут разрешать поговорить с самокатом и Баканову с зубом Богдана".