Сотрудники Университета Куинс в Кингстоне (Великобритания) установили, что у регулярно пьющих кофе уменьшается риск развития одного из самых распространенных типов рака печени - гепатоцеллюлярной карциномы. Результаты исследования привел медицинский портал MedicalXpress.

Кофе - один из наиболее часто употребляемых напитков в мире. Более ранние научные работы доказали, что с ним связана польза для здоровья, что обусловлено высоким содержанием антиоксидантов. Проводившееся в течение семи с половиной лет исследование ученых Кингстона выявило еще одно благотворное влияние напитка.

В исследовании изучались привычки употребления кофе 471 779 человек. Большинство из них пили кофе. Обычно это были финансово благополучные мужчины зрелого возраста с хорошим образованием. Многие участники также курили в прошлом или в момент проведения исследования, употребляли алкоголь больше нормы, имели высокий уровень холестерина и реже остальных болели диабетом, циррозом печени, желчекаменной болезнью и язвой желудка.

Авторы работы пришли к выводу, что у пьющих кофе на 50% снижен риск гепатоцеллюлярной карциномы по сравнению с теми, кто не употреблял напиток. По мнению исследователей, это связано с тем, что содержащиеся в кофе антиоксиданты и кофеин - это эффективные онкопротекторы, которые предотвращают развитие опухолей.

Одна из соавторов исследования отметила, что риск рака печени был одинаково низким у любителей как натурального, так и растворимого кофе, который в Великобритании пьют чаще.

Ранее "Страна" приводила результаты исследования немецких ученых. Они выяснили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердца и сосудов от повреждений.

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