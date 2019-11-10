Согласно данным совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", 89,7% жителей отдельных территорий Луганской и Донецкой областей не считают действия России в Крыму в 2014 году оккупацией и незаконным вторжением. Результаты опроса приводит сайт ZN.ua.

Соответственно, только 9,8% жителей ОРДЛО придерживаются противоположного мнения.

Фото: zn.ua

Примерно такие же результаты наблюдаются и по отношению к утверждению: "Действия России в Крыму - это законная защита русскоязычных граждан, отчужденных Украиной". С ним оказались согласны 84,3% респондентов. Не согласились с этой позицией 15,2% человек.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Его авторы опросили 1606 респондентов в неподконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

На днях "Страна" приводила мнение журналиста ICTV Владислава Круглова, который утверждает, что в прифронтовой зоне на Донбассе большинство (70%) жителей настроены проукраински. А 30% остальных он назвал "ярыми сепаратистами" и "быдлом".

Также мы публиковал другие данные упомянутого опроса "Зеркала недели", согласно которым 65% жителей ОРДЛО считают, что территория непризнанных "республик" должна стать частью России.