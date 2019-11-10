Из сводок штаба ООС исчезли обстрелы на участках, где Украина и сепаратисты развели войска. Это Петровское, Золотое и Станица Луганская.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 14 обстрелов: четыре раза неподалеку Водяного, дважды вблизи Невельского, трижды - у Красногоровки. А также возле Талаковки, Березовой, Песков, Гнутово и Павлополя.

Четыре обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"; дважды у Майорска, а также неподалеку Новолуганского и Крымского.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Ранее "Страна" цитировала сообщение штаба ООС, что нового разведения сил в Донбассе зимой не будет из-за погодных условий.

Также мы писали, что в штабе ООС обвинили сепаратистов в срыве разведения сил на участке Богдановка-Петровское в пятницу, 8 ноября.