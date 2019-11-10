Задержанного по ходатайству России в Польше украинца Игоря Мазура Кремль обвиняет в участии в 1994-2000 годах в вооруженных столкновениях с федеральными войсками. Сам Мазур еще в прошлом году признал в интервью изданию "Мир", что действительно был в Чечне, чтобы поддержать местных боевиков.

Интересно, что еще вчера глава МВД Арсен Аваков по сути отрицал участие Мазура в боевых действиях на стороне сил "Ичкерии".

Чечня - международно признанная территория РФ, поэтому участие там в боевых действиях - уголовное преступление в России.

По словам Мазура, он отправился в Чечню из Грузии вслед за Александром Музычко (Сашко Билым) и деятелями УНА-УНСО Дмитрием Корчинским и Анатолием Лупиносом.

"Первыми поехали Саня Белый, Корчинский, тот же Лупинос... Мы полетели позже. Через Тбилиси нас отвезли в Баку. А из Баку через Дагестан уже на Чечню", - рассказал Мазур.

Он вспомнил, что его путь в Чечню лежал через Дагестан, где на российских блокпостах его пропускали за взятки примерно в 50 долларов.

"Причем россияне отлично понимали, что мы не просто так едем – может оружие везем, может люди неправильные. Но деньги брали", - поделился подробностями радикал из УНА-УНСО.

На вопрос журналиста, зачем он был нужен чеченцам, националист ответил: "Показать мировой общественности, что их поддерживают другие нации".

"Вспомните, сколько тогда в Киеве было чеченцев. В основном, конечно, криминальных. Время такое было. 90-е. С нашей стороны тоже многие криминальные авторитеты их поддерживали. Тот же Петро Хмарук, который исполнял тогда у бандитов роль третейского судьи, выделял средства на поддержку чеченцев, на проезд, на еду. Но сильно нас там не баловали. Мы останавливались в обычных квартирах, спали на полу, ели обычную пищу. Это был ноябрь 1994-го. В декабре уже пошли российские военные колонны. Мы не сидели постоянно на фронте. Скорее, были визитной карточкой. Находились в основном рядом со штабами, чтобы можно было показать зарубежным журналистам, что украинцы поддерживают чеченцев", - признался Мазур.

Также он сказал, что не раз попадал под серьезные обстрелы и видел много крови. Нередко ему приходилось опасаться пули от своих же (то есть чеченцев), которые принимали его за русского. Но больше всего он боялся попасть в плен к федералам.

"Самый большой страх был - попасть в плен. Страх, что тебе сыворотки будут колоть, делать из тебя дебила. Чтобы ты по телевизору потом рассказывал, как ты любишь Россию", - рассказал Мазур.

Затем он вспомнил, как возвращался домой.

"Пришла команда возвращаться... Чеченец взял тулупчик какой-то, оделся и затерялся среди своих. И не видно воевал он – не воевал. А что мы там делаем? За нами шла группа чеченцев, чтобы нас пострелять. Думали, что в рюкзаках что-то есть. Другая группа чеченцев из Гудермеса нас предупредила об опасности. Мы еще дней пять отдыхали у них в Гудермесе. Выходили через Россию, вдвоем с Вадимом, хлопцем из Черкасс. Спасло то, что я выходил на свой день рождения. Наш автобус остановили. Нам приказали с вещами выйти... Лейтенант, года 23, стоит на посту и мой паспорт листает: "Что? день рождения сегодня? и что будем делать?" Отвечаю: "Не знаю. Мама дома ждет". Он такой: "Собирайте вещи. В автобус быстро". Видать подумал, зачем, чтоб его где-то украинская мать прокляла…" - поделился воспоминаниями Мазур.

Напомним, Мазура задержали в Польше 9 ноября по запросу РФ.

Еще в 2016 году активиста "Правого сектора" и члена УНА-УНСО Мазура объявили в розыск на территории России. Тогда СМИ сообщали, что его подозревают в подготовке провокаций и беспорядков на территории столичного региона РФ.