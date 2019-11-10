Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который 7 ноября застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, а 9 числа пытался утопить части ее расчлененного тела, планировал суицид. Об этом сообщает РИА Новости.

Историк рассказал следователям, что намеревался покончить с собой после того, как избавится от тела своей ученицы. Он признался, что хотел надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он планировал взять письмо с объяснением мотивов совершенного преступления, а дома - оставить завещание.

Между тем российские СМИ передают, что водолазы, искавшие в реке Мойке останки расчлененной аспирантки СПбГУ Ещенко, обнаружили еще один труп. Тело уже почти полностью разложилось.

Фото: fontanka.ru

Поиски велись у Фонарного моста. Найденное тело может стать поводом для возбуждения еще одного уголовного дела, шансы раскрыть которое стремятся к нулю.

Напомним, Соколова задержали вчера в Санкт-Петербурге с отрубленными руками Ещенко, когда он пытался их утопить.

Позже историк признался, что мотивом убийства якобы стала ревность аспирантки к его двум дочерям.