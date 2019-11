В аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp, прилетевший из Запорожья. Об этом сообщает министерство гражданской авиации Египта.

У лайнера загорелось шасси после приземления борта. Это произошло из-за утечки масла из гидравлической системы, в результате которой одна шина шасси вспыхнула. Пассажиры и экипаж самолета были экстренно эвакуированы.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ