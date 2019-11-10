В аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp, прилетевший из Запорожья. Об этом сообщает министерство гражданской авиации Египта.

У лайнера загорелось шасси после приземления борта. Это произошло из-за утечки масла из гидравлической системы, в результате которой одна шина шасси вспыхнула. Пассажиры и экипаж самолета были экстренно эвакуированы.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) November 9, 2019

Видео: Twitter/ JacdecNew

Спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром и предотвратила распространение огня на другие части самолета. В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.

Пресс-служба авиакомпании SkyUp обнародовала свой комментарий по поводу пожара.

"Посадка самолета B737 UR-SQH, выполнявшего рейс SQP 7153 по маршруту Запорожье - Шарм-эль-Шейх, прошла в штатном режиме. При заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро потушили сотрудники аэропорта без подключения спецтехники. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет", - сказано в комментарии.

В компании также рассказали, что инженеры EgyptAir провели инспекцию пострадавшего от огня самолета прямо в аэропорту Шарм-эль-Шейха. По результатам обследования в SkyUp приняли решение заменить тормоз и основное колесо лайнера. После окончания работ самолет будет введен в расписание.

Из-за пожара был задержан следующий рейс и произошли изменения в расписании некоторых других рейсов компании.

Напомним, в мае похожий случай в России завершился трагедией. При посадке в московском Шереметьево загорелся самолет, огонь стремительно охватил воздушное судно, и погибли 41 человек.

А в июле самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Прагу, был вынужден вернуться в аэропорт российской столицы из-за случившегося возгорания на борту.