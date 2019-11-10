Шахтер - Динамо. Где смотреть футбол сегодня
10 ноября в Харькове состоится украинское классико - матч между Шахтером и Динамо в рамках 14 тура УПЛ. Команды померятся силами на стадионе "Металлист".
Где смотреть Шахтер - Динамо сегодня
Стартовый свисток на игру прозвучит в 17:00. Трансляцию в прямом эфире покажет Футбол 1. Также видео будет доступно на таких платформах как Oll TV. "Страна" будет вести текстовый онлайн Шахтер - Динамо с 16:00.
Перед игрой
Ранее Шахтер обнародовал видео тренировки перед классико с Динамо в Харькове. Кстати, в заявку Шахтера на матч против Динамо попал полузащитник Майкон, который восстановился после травмы. Кроме него в список попали: Пятов, Шевченко, Трубин, Кривцов, Хочолава, Додо, Матвиенко, Исмаили, Сиприано, Степаненко, Маркос, Майкон, Коваленко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Болбат, Тете, Мораес, Борячук .
Динамовцы прибыли в Харьков 9 ноября. Алексей Михайличенко взял с собой 20 футболистов. В Харьков прибыли Бущан, Кучерук, Нещерет, Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Соль, Родригес, Беседин. Также поддержать коллег прибыли травмированные Бойко и Сидорчук.
Фото: ФК Динамо
Сегодняшний матч может стать реваншем, ведь 10 дней назад команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины, где "бело-синие" обыграли "горняков" 2:1.
Положение в УПЛ
Первая пятерка турнирной таблицы УПЛ перед 14 туром:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Шахтер
|13
|12
|1
|0
|39-6
|37
|Динамо
|13
|8
|3
|2
|28-8
|27
|Десна
|13
|8
|2
|3
|20-7
|26
|Заря
|13
|7
|4
|2
|27-12
|25
|Александрия
|13
|7
|2
|4
|17-14
|23
То есть несмотря на то, что команды занимают соседние строчки, их отделяет 10 очков, поэтому, чтобы не выпасть из турнирной гонки подопечным Михайличенко очень нужна победа в Харькове. Победа дончан будет означать формальное завершение гонки для киевлян и утрату шансов получить звание чемпионов.