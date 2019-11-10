10 ноября в Харькове состоится украинское классико - матч между Шахтером и Динамо в рамках 14 тура УПЛ. Команды померятся силами на стадионе "Металлист".

Где смотреть Шахтер - Динамо сегодня

Стартовый свисток на игру прозвучит в 17:00. Трансляцию в прямом эфире покажет Футбол 1. Также видео будет доступно на таких платформах как Oll TV. "Страна" будет вести текстовый онлайн Шахтер - Динамо с 16:00.

Перед игрой

Ранее Шахтер обнародовал видео тренировки перед классико с Динамо в Харькове. Кстати, в заявку Шахтера на матч против Динамо попал полузащитник Майкон, который восстановился после травмы. Кроме него в список попали: Пятов, Шевченко, Трубин, Кривцов, Хочолава, Додо, Матвиенко, Исмаили, Сиприано, Степаненко, Маркос, Майкон, Коваленко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Болбат, Тете, Мораес, Борячук .

Динамовцы прибыли в Харьков 9 ноября. Алексей Михайличенко взял с собой 20 футболистов. В Харьков прибыли Бущан, Кучерук, Нещерет, Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Соль, Родригес, Беседин. Также поддержать коллег прибыли травмированные Бойко и Сидорчук.

Фото: ФК Динамо

Сегодняшний матч может стать реваншем, ведь 10 дней назад команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины, где "бело-синие" обыграли "горняков" 2:1.

Положение в УПЛ

Первая пятерка турнирной таблицы УПЛ перед 14 туром:

Команда И В Н П М О Шахтер 13 12 1 0 39-6 37 Динамо 13 8 3 2 28-8 27 Десна 13 8 2 3 20-7 26 Заря 13 7 4 2 27-12 25 Александрия 13 7 2 4 17-14 23

То есть несмотря на то, что команды занимают соседние строчки, их отделяет 10 очков, поэтому, чтобы не выпасть из турнирной гонки подопечным Михайличенко очень нужна победа в Харькове. Победа дончан будет означать формальное завершение гонки для киевлян и утрату шансов получить звание чемпионов.