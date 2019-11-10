В интернете опубликовали видео с фестиваля молодого вина в Закарпатье, на котором посетительница повздорила с продавцом в точке венгерской уличной еды. Ей не понравилось, что девушка сказала, что не понимает украинский язык.

Видео разместил на своей странице в соцсети Facebook пользователь Csornyij Dávid.

К туристке, которая возможно находилась в нетрезвом состоянии, подошла прохожая и попыталась ее успокоить, на что та ответила: "Они мне хамят! Она говорит, что не понимает украинского. Но я научу их говорить по-украински!"

Женщина расплатилась за еду, продолжая ругаться с продавцом: "Я не знаю где вы будете через пару лет, может вы будете в Венгрии, но пока что вы на территории Украины".

Видео: Facebook/ csornyij.david

Автор аккаунта в комментарии видео написал на венгерском языке: "Досадно, что это может произойти в ХХІ веке в такой многоэтничной зоне. Мне жаль, что ее обслужили. Надеюсь, ей понравится венгерская пища". Также он предложил отправить туристку на восток Украины, где такое поведение ей не позволят.

Его подписчики также негодуют по поводу такого поведения (все комментарии также написаны на венгерском языке). Например, пользователь соцсети Rozália Juhász написала, что на месте продавщицы "не продала женщине ничего, пока та не попросила бы об этом по-венгерски". "Мы всегда жили здесь, и наши предки. И они были венграми", - высказалась Rozália Juhász.

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