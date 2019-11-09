Подозреваемому в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову назначили психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката преподавателя Александра Почуева.

Почуев также рассказал журналистам, на чем будет основывать защиту Соколова.

"Версия защиты пока построена на том, что Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло. Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения", - сказал юрист.

Почуев добавил, что не знает мотива преступления, однако Соколов раскаивается в содеянном и находится в шоковом состоянии.

Напомним, 63-летний военный историк Олег Соколов был задержан утром 9 ноября в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, когда пытался утопить отрубленные руки Ещенко. Он упал в воду, а когда его достали - нашли в рюкзаке конечности. После этого по месту жительства Соколова провели обыск и там нашли тел и пилу. Убитой оказалась его любовница, которую он застрелил накануне во время ссоры.

Олег Соколов – историк, который специализируется на истории Франции. Он является автором нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века. Несколько лет назад его приглашали в качестве профессора в Сорбоннский университет в Париже. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак наградил Соколова орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории страны и ее армии.

После задержания преподаватель рассказал, что убитая ревновала его к двум дочерям от его прежних браков. И во время ссоры 7 ноября он застрелил любовницу из обреза.