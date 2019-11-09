55-летнего голливудского актера Киану Ривза, который стал появляться на публике с 46-летней художницей Александрой Грант, покорила ее доброта. Об этом рассказали в окружении актера. Издание Vogue.ua выяснило, чем известна новая возлюбленная знаменитости.

Александра Грант родилась в штате Огайо. Образование получила в Калифорнийском колледже искусств и занимается живописью, графикой, скульптурой и видео. Ее художественные работы выставлены во многих престижных галереях мира, в том числе Музее искусств в Лос-Анджелесе и галерее "Gradiva" в Париже.

Грант и ее работы. Фото: vogue.ua

Художница активно ведет Іnstagram. У нее 57 тысяч подписчиков.

Фото: vogue.ua

С Киану Ривзом она познакомилась в 2011 году, когда оформляла его книгу "Ода счастью". Спустя 5 лет сотрудничество возобновилось: художница проиллюстрировала вторую книгу актера "Тени". Тогда между ними установились приятельские отношения. В 2017 году друзья основали небольшой издательский дом "X Artists' Books", который специализируется на выпуске книг об артистах и художниках.

Сейчас отношения Ривза и Грант приобрели романтический характер. Фанаты актера надеются, что он наконец нашел свою любовь.

Поклонникам Киану известно, что 20 лет назад он пережил тяжелую драму: его девушка, актриса Дженнифер Сайм, родила мертвую девочку. А спустя 2 года Сайм погибла в автокатастрофе. С тех пор актер пребывал в продолжительной депрессии и ни с кем не встречался.

Дженнифер Сайм. Фото: answersafrica.com

Однако по словам друзей Ривза, он смог открыться Грант, поскольку его покорила ее доброта, религиозность и отсутствие уныния. Инсайдеры уверяют, что Грант очень позитивно повлияла на эмоциональное состояние Киану. Они много времени проводят вместе, поддерживают друг друга и скучают, когда расстаются.

В августе глава кинокомпании Warner Brothers Тоби Эммерих заявил о старте съемок четвертой части культового фильма "Матрица".

В новой картине главную роль сыграет Ривз. А месяц назад стало известно, что в Warner Bros. планируют выпустить сразу две новые "Матрицы".