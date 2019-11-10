9 ноября в Берлине отпраздновали 30 лет со дня падения Берлинской стены. Торжественные мероприятия с участием первых лиц были скромными, сообщает DW.

Их провели под открытым небом возле уцелевшего 70-метрового куска стены. Не было торжественных речей. Вместо этого выступили школьники из разных стран. А директор мемориального фонда напомнила, что в ГДР некоторые радовалось старости, поскольку только после 65 лет можно было свободно проведать родных, которые остались за стеной в западном Берлине.

Президент ФРГ прибыл на место в микроавтобусе вместе с президентами Чехии, Польши, Венгрии и Словакии. Как отметил Франк-Вальтер Штайнмайер, без мужества и воле к свободе поляков, чехов, венгров и словаков, была бы невозможной мирная революция в Восточной Европе и объединение Германии. На обеде в честь гостей он также отметил усилия Вашингтона и Москвы в этом процессе: "Без большой поддержки Вашингтона, но и без смелых и человечных решений Михаила Горбачева, история бы не пошла таким мирным и счастливым путем. Мы этого не забудем".

В церемонии у Берлинской стены также приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и бургомистр Берлина. В конце собравшимся предложить "продырявить стену розами". Их раздавали на входе. Цветы оставили в щелях между бетонными плитами.

После этого собравшиеся прошли пару сотен метров до часовни Примирения. При этом Ангеле Меркель приходилось все время останавливаться, чтобы пожать руки берлинцам или сделать с ними селфи.

В часовне священники читали псалмы и молитвы, выступали школьники из разных стран, в том числе и из Украины. Несколько слов сказала и Ангела Меркель. Она заявила, что этот день отражает, как самые трагические, так и самые счастливые моменты немецкой истории. И напоминает о том, что нужно решительно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму.

На выходе всем раздали свечи, которые установили у Берлинской стены в память о жертвах разделения Германии.

Завершился вечер фейерверком и концертом у Бранденбургских ворот. На нем собрались десятки тысяч человек.

Ранее "Страна" в своем материале писала, разделена ли Германия через 30 лет после краха Берлинской стены.

Также мы писали, что Михаил Горбачев назвал соединение Германии одним из самых важных поступков в жизни.