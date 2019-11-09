В Госдепартаменте США пришли к выводу, что Белый дом и президент Дональд Трамп не обладают полномочиями замораживать финансовую помощь Украине и возобновили ее до появления соответствующего распоряжения Трампа. Это произошло в сентябре, сообщает агентство Bloomberg.

Трамп ранее заявлял, что распорядился возобновить выделение средств Украине 11 сентября. По словам источников агентства, в Госдепартаменте сделали это несколькими днями ранее. Сотрудники внешнеполитического ведомства США поступили так, поскольку провели разбирательство с привлечением юристов и пришли к выводу, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам американский лидер не обладают полномочиями откладывать выделение помощи. Речь идет о сумме примерно в $140 млн по линии Госдепартамента.

Напомним, в конце августа газета "Politico" сообщила, что Трамп распорядился провести полную проверку военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

2 октября президент США объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и некоторых других законодателей.