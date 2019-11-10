В воскресенье, 10 ноября, в Харькове состоится новая встреча Шахтера и Динамо. На этот раз "горняки" и динамовцы сыграют между собой в рамках футбольного чемпионата Украины (УПЛ). Это будет едва ли не последняя встреча этих команд перед зимним перерывом.

Встреча пройдет на условно домашнем стадионе "Шахтера" в Харькове. Стартовый свисток около 17:00. Телетрансляция встречи пройдет на телеканале "Футбол 1". Также ее можно будет посмотреть в Интернете.

Что происходит в Харькове:

17:54 Кстати, травмированный вратарь динамовцев Денис Бойко тоже поддерживает свою команду, он сейчас направился из "района скамейки Динамо" в подтрибунное помещение

45+2 Свисток на перерыв! Отдыхают все!

Видео: youtube.com/ПРОЩЕ БУДЬ

45+1 Исмаили едва не запихал мяч в ворота Динамо, но динамовцы снова сумели помешать этому в последний момент

2 минуты добавил главный арбитр из Киева к первой сорокапятиминутке

44 Полупрострел-полунавес практически вдоль вратарской Динамо едва-едва не замкнул Дентиньо. Пока владеют заметным игровым преимуществом "горняки"

43 Миколенко ушел с поля, прихрамывая. Защитнику динамовцев оказали помощь врачи. Вернулся.

41 Исмаили прорывался в штрафную Динамо и практически у самой штрафной удалось остановить прорыв динамовцам

39 Кривцов в падении остановил "срезку" напарника в штрафной в эффектном подкате

38 Снова нарушение правил против игрока Шахтера. Тете исполнил навес в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки вратарю Динамо

37 Тайсон "запустил" передачу на Тете низом из центра поля в штрафную Динамо, но молодой бразилец чуть-чуть не успел

33 Жерсон Родригес мощно, но выше пробил по воротам Шахтера из штрафной

29 Первая и вынужденная замена в игре. Вместо очевидно травмированного Мораеса на поле вышел Дентиньо, самый нацеленный на атаку из имевшихся на замену у Шахтера

27 Жесткое столкновение в центре поля. Мораес рухнул на газон. Попов подошел и извинился перед ним. Унесли с поля на носилках игрока Шахтера.

23 Коваленко отдал на ход Тайсону в центре поля и капитан Шахтера пробежал с мячом почти до штрафной, затем отпасовав дальше на лево, набегавшему Маркосу Антонио. Но того опередил вратарь Динамо Георгий Бущан

19-20 Кендзера перехватил передачу "горняков" на их половине поля, приблизился к штрафной у отдал на Родригеса в борьбу. Жерсон мяч сумел принять, развернулся и пробил, но под его удар подставил ногу защитник. Второй опасный момент у ворот Шахтера

18 ГОЛ! Счет открыт! После навеса с углового в ворота динамовцев забивает Сергей Кривцов. "Горняки" выходят вперед.

17 Родригес вырвался один на один с вратарем Шахтера. Но в ворота попасть не удалось. Первый голевой момент у Динамо. Повезло "горнякам"

15-16 Шабанов свалил убегавшего после быстрого розыгрыша штрафного Додо и тут же получил желтую карточку. Штрафной у штрафной Динамо

12 "Горняки" продолжают атаковать, динамовцам пока заметно труднее дается игра

9 Удар со штрафного полетел выше ворот гостей из Киева

8 Предупрежден защитник динамовцев Денис Попов

7 Сперва нападающий динамовцев Жерсон Родригес прорывался в штрафную "горняков" с мячом и упал в ней после "корпус-корпус" с двумя игроками Шахтера, а в последовавшей за этим контратаке Тайсон вырвался один на один с вратарем Динамо и был сбит сзади. Арбитр показал первый "горчичник" в сегодняшней встрече, а "горняки" получили право на опасный штрафной

5 Тайсон упал после прыжка вверх вместе с Вербичем. Арбитр зафиксировал штрафной пользу "горняков" в центре поля. Полежал-полежал и встал капитан Шахтера

4 Подача на ближнюю штангу закончилась выбиванием головой мяча в поле и последующим "выбиванием" динамовца после столкновения с опорным полузащитником Шахтера

3 Угловой у ворот Динамо

1 Мяч в ногах у игроков Шахтера

17:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

16:59 Прозвучал гимн Украины:

Видео: youtube.com/XL Live

16:56 Под вспышки "огня", как на концерте "Рамштайна", команды выходят на поле! Но вместо коллектива Тилля Линдемана врубили AC/DC

16:55 На поле зажигательно выступили девушки из группы поддержки

16:52 Главный арбитр - киевлянин Николай Балакин

16:50 А наш футбольный эксперт из Польши - приехал во Львов, чтобы посмотреть игру "Шахтер" - "Динамо" в Украине

16:49 А теперь врубили гимн ФК "Шахтер"

16:47 Постепенно заполняется стадион "Металлист"

16:45 А сейчас в подтрибунку убежали и "горняки". А на поле вышли дети

16:43 "Горняки" отрабатывали навесы в штрафную и короткий пас, а динамовцы потренировали дальние удары и ушли в подтрибунное помещение. Скоро всё начнется!

16:37 Среди прогнозов на сегодняшнюю игру звучали 2:2 и 1:1. Возможно, ширится мнение, что динамовцы уже догнали "горняков" хотя бы "в головах".

А как на самом деле, вероятно, покажет игра.

16:29 Кто сегодня выйдет в стартовых составах:

"Шахтер": Пятов, - защитники - Додо, Шабанов, Матвиенко, Кривцов, Исмаили - полузащитники - Коваленко, Степаненко, Маркос Антонио, Тете, Тайсон (К), - нападающий Мораес.

В резерве Луиша Каштру: Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Марлос, 23.Борячук, 27.Майкон, 50.Болбат.

"Динамо": Бущан, - защитники - Попов, Кендзера, Миколенко, Караваев - полузащитники - Шепелев, Шапаренко, Цыганков (К), Шабанов, - нападающий - Родригес

В резерве Алексея Михайличенко: Нещерет, Соль, Де Пена, Гармаш, Буяльский, Беседин, Кадар

16:29 "Горняки" уже на поле и приступили к активной разминке

16:19 На стадионе уже активно разминаются перед игрой динамовцы Киева. На половине поля "горняков" на текущий момент 4 человека.

Один из них - вратарь Андрей Пятов.

16:00 В "Шахтере" подготовили яркий постер к украинскому классико в Харькове.

Фото: facebook ФК Шахтар

15:50 Накануне в "Динамо" обнародовали первые фото по приезду в Харьков.

Фото: Пресс-служба ФК Динамо

Реванш

Обе команды перед встречей в Харькове провели игры в еврокубках. И встреча "горняков" в Загребе, и динамовский выезд в Копенгаген завершились результативной ничьей, скорее выгодной обоим нашим футбольным клубам.

Соответственно, настроение у футболистов должно быть хорошее. И "Динамо", и "Шахтер" свои игры провели в атакующем стиле. И "Динамо", и "Шахтер" отыгрывались по ходу встречи, которая была также в обоих случаях с основными конкурентами за проход в следующий этап. Тем интереснее будет посмотреть, кто лучше успел восстановиться после непростых игр.

Для "горняков" в Харькове представляется отличная возможность взять реванш у динамовцев за недавнюю кубковую игру. Также для "Шахтера" в воскресенье выпадает шанс еще больше увеличить отрыв в турнирной таблице, который и так составляет 10 очков. С другой стороны "горняки" могут поберечь силы и дать отдых ряду своих игроков. Ведь целью осенней части сезона для донецкого клуба очевидно является проход в еврокубковую весну, а не создание двузначного отрыва от "Динамо" в турнирной таблице чемпионата. Это еще больше добавляет интриги.

Победе "Шахтера" очевидно будут рады и в "Десне", и в "Зоре", и в "Александрии". Все эти клубы вплотную или почти в плотную ("Александрия") преследуют динамовцев в борьбе за Лигу Чемпионов и серебренные медали чемпионата.

Доказать, что череда успехов не была случайностью

Для "Динамо" вторая подряд победа над "Шахтером" важна с любой точки зрения. Динамовцы сейчас набрали отличный ход и показывают яркую, зрелищную, "вкусную" игру. И на подъеме им вполне по силам обыграть "Шахтер", как мы уже знаем по кубковой игре. Но даже сейчас у некоторых болельщиков "Динамо" может оставаться немного сомнений, а действительно ли нынешние футболисты стали приближаться к легендарному прошлому, к легендарному "Динамо" Киев конца 90-х, о чем недавно вспоминал Григорий Суркис. И новая победа над "Шахтером" может это доказать громогласней всего.

Слова

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру

"В течение сезона у нас было несколько матчей, в которых мы показали, что не сдаемся до самого конца. Вся команда с сильным характером, отдается игре. Против Аталанты показали, что играем до последней секунде, в Загребе, на Олимпийском с Динамо. Команда борется за результат и это очень важно. Если нами вдохновляются, значит, у них есть поводы для этого".

Также он сказал, что нельзя сравнивать игры в Кубке и чемпионате. "Каждая игра - это разная история", - отметил он.

Заявка

"Динамо":

Вратари: Бущан, Кучерук, Нещерет

Защитники: Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзёра

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Шапаренко, где Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский

Нападающие: Соль, Родригес, Беседин

"Шахтер": (впервые в предварительную заявку попал восстановившийся после травмы Майкон).

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Додо, Николай Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Майкон, Виктор Коваленко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сергей Болбат, Тете

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук