Президент США Дональд Трамп 14 ноября в Вашингтоне встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года", - сказано в заявлении пресс-службы.

Ожидается, что на встрече будет обсуждаться прогресс союзников по НАТО в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения более справедливого распределения взносов в бюджет. Президент также собирается рассказать собеседнику о важности укрепления обороны альянса НАТО и сдерживания внешних угроз, а также борьбы с терроризмом. Кроме того, президент и генсек планируют коснуться темы киберугроз.

Напомним, в конце октября Столтенберг посетил Украину и выступил в Верховной Раде с заявлением, что двери Альянса открыты для нашей страны.

Два дня назад мы приводили мнение о НАТО президента Франции Эммануэля Макрона. Он полагает, что Альянс находится в состоянии "смерти мозга".