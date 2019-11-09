В течение последних суток вооруженные формирования противника 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на вечернем брифинге заявили представители пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Майорска, Крымского и неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил: три раза неподалеку Водяного, вблизи Невельского, у Красногоровки, Березовой, а также в районе Талаковки и Песков.

В результате обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ.

Ранее "Страна" цитировала сообщение штаба ООС, что начавшееся сегодня разведение войск в Петровском займет три дня.

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