Польша не будет передавать задержанного активиста УНА-УНСО и участника АТО Игоря Мазура России. Об этом в Facebook написала вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская.

Вице-спикер пояснила, что польские правоохранители задержали Мазура исключительно по "техническим" причинам, поскольку Польша должна придерживаться стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это - наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - написала Госевская.

По ее словам, Польша "не поддастся на провокацию".

"Мы не можем быть актерами российского сценария. Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но - для выяснения ситуации... И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды тщательно расследуют это дело..." - написала вице-спикер. В заключение она пообещала свои личные гарантии невиновности Мазура.

Напомним, Мазура задержали в Польше по запросу России в Интерпол сегодня. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал задержание и сказал, что в России украинца разыскивают за участие в вооруженных формированиях во время войны в Чечне.