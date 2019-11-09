В Оппозиционной платформе "За жизнь" назвали диктаторским указ Владимира Зеленского об ужесточении условий работы СМИ. И сообщили, что это угрожает свободе слова и демократии в Украине. Об этом говорится в заявлении партии на сайте.

Речь идет об Указе президента №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", который предполагает существенное ужесточение условий работы в Украине независимых СМИ и журналистов. В частности, предусматривается введение в законодательство положений, касающихся "стандартов новостей", а также ужесточение ответственности за нарушение законодательства об информации.

В заявлении Оппозиционной платформы говорится, что практические шаги по реализации этого поручения во время парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов уже озвучили другие представители власти. Министр культуры Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за введение общества в заблуждение. А глава Комитета по гуманитарной и информационной политике "слуга народа" Александр Ткаченко заявил о необходимости блокирования работы СМИ в зависимости от финансовых результатов их деятельности.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает инициативы власти как диктаторские и заявляет об угрозе свободе слова и демократии в Украине.

Власть во главе с президентом Зеленским оказалась не способна работать в условиях информационной открытости. За короткий период времени власть была не раз высмеяна СМИ за управленческую безграмотность и непрофессионализм. Именно журналисты сделали достоянием общественности групповщину, интриги, аморальность и коррумпированность представителей этой власти. Теперь, боясь нового вала разоблачений, власть решила бороться с независимыми масс-медиа с помощью цензуры, блокирования и уголовных преследований. Над страной нависла угроза введения диктатуры со стороны некомпетентного, коррумпированного и предавшего свои предвыборные обещания режима" - говорится в заявлении.

Политсила призвала всех журналистов и блогеров, редакции СМИ присоединиться к их инициативе и не допустить принятия новых диктаторских законов. А международные миссии и дипломатов выступить с осуждением антидемократических планов украинской власти.

Напомним, что ранее в НСЖУ раскритиковали положение о СМИ из Указа президента и назвали драконовскими поправками стандарты для новостей, которые поручил разработать Зеленский.