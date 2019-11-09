Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский после шквала реакций медийщиков, из-за Указа президента, который ужесточает условия работы СМИ, назвал недоразумением термин "стандарт новостей". На своей странице в Facebook он написал, что положение о стандарте новостей не так поняли.

В посте Бородянский обратился к журналистам и отметил, что их не зря обеспокоило и возмутило наличие в указе слов об установлении "требований и стандартов новостей".

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникало из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах ТКТС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - написал министр.

Он добавил, что в планах ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация".

"Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т. п. вместе с возможным обязательством обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", - добавил он.

Бородянский напомнил, что в странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправление и саморегулирование медиа, вопрос стандартов решен кодексами профессиональной этики и стандартами, за соблюдением которых следит профессиональное сообщество

Напомним, подписанный сегодня Зеленским указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" в НСЖУ назвали драконовскими поправками.