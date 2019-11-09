В Германии с дороги съехал и перевернулся автобус из Польши, перевозивший 50 пассажиров. Чрезвычайное происшествие произошло недалеко от Гамбурга. Об этом сообщает "Польское радио".

"Чрезвычайная ситуация произошла в 6:35 (по киевскому времени). Автобус по неизвестным причинам съехал с дороги вправо и перевернулся, уничтожая защитные барьеры на участке 250 метров", – говорится в сообщении.

Фото: Twitter/TAG24 NEWS Hamburg

В результате ДТП 7 человек из 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что погибших нет.

Ранее "Страна" писала, что полицейский в Кропивницком сбил пешехода.

Также мы сообщали, что в Киеве ром-сутенер с пакетом марихуаны в салоне устроил ДТП с участием 9 автомобилей.