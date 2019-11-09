Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание 9 ноября польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск гражданина Украины Игоря Мазура, который является одним из лидеров националистической организации УНА-УНСО. Об этом сообщается на сайте МВД.

Основанием для задержания стала опубликованная Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентировка о розыске Мазура.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что якобы он в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - отметил глава МВД.

По мнению украинской стороны, РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Аваков добавил, что его министерство привлекло внимание и компетентных органов Польши к факту грубого нарушения россиянами Устава и Правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю", - сказал Аваков.

Напомним, о задержании в Польше Мазура стало известно сегодня во второй половине дня.

В 2016 году активиста "Правого сектора" и члена УНА-УНСО Мазура объявили в розыск на территории России. Тогда СМИ сообщали, что его подозревают в подготовке провокаций и беспорядков на территории столичного региона РФ.