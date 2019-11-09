Компания "Международные авиалинии Украины" продолжает кампанию по возврату в зону безубыточности, в связи с чем изменены рейсы до Бангкока и Кракова. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу МАУ.

С 16 ноября этого года число полетов на соединении Киев-Бангкок уменьшится до трех раз в неделю, а с 14 января 2020 года авиакомпания прекратит рейсы Киев-Краков.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что на сезон летней навигации, который будет проходить с 29 марта 2020 года до 25 октября 2020 года, рейсы в Таиланд будут полностью остановлены.

Пассажиры, чьи рейсы попадут под изменения, смогут изменить маршрут. Если альтернативного рейса не будет или пассажир откажется от предложенного варианта, тогда ему возвратят средства.

"Для качественной и оперативной обработки заявок компанией, пассажиру следует обратиться за помощью сразу, как только он узнает об изменениях в выполнении его рейса. Возврат средств за неиспользованный билет (его часть) осуществляется по месту приобретения и в валюте оплаты", – сообщили МАУ.

Ранее "Страна" узнавала, какие рейсы отменяет МАУ из-за убыточности.

Также мы сообщали, что клиенты МАУ массово получают СМС об отмене авиарейсов.