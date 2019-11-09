В Сети появилось видео, как Зеленский усиленно тренируется с трубой в спортзале
В Instagram, на фанатской странице Владимира Зеленского в соцсети, появилось видео его в спортзале. На нем президент с голым торсом тренирует мышцы корпуса и пресса, размахивая трубой, которая называется ViPR.
Следуя указаниям тренера, он выполняет быстрые повороты корпуса вправо и влево, держа перед собой трубу. "Только двигается корпус, таз зафиксирован, колени на месте", – говорит ему инструктор.
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В комментариях пользователи восхищаются физической формой президента и говорят, что никто из его предшественников не мог похвастаться такой же.
Такая, как у Зеленскго, труба называется ViPR (випр). Ее используют во время функциональных тренировок.
На днях Зеленский во время записи видеоблога "Откровенно с президентом" признался, что по утрам через день он бегает, после чего пьет кофе в ресторане быстрого питания.
А весной президент обнародовал в Facebook фото с тренировки в спортзале на Банковой. В кадр попали Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.
Также Владимир Зеленский раньше выкладывал видео тренировок на Ютубе, в своем канале ZeKubiki.