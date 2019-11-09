Межпланетная станция "Юнона" передала Земле снимок еще одного гигантского урагана на Юпитере. Об этом сообщает NASA.

Эксперты рассказали, что ураган произошел в регионе под названием "северный северный северный северный умеренный пояс" или NNNNTB. Он является одной из многих устойчивых полос облаков планеты. Полосы образуются за счет ветров на разных высотах. Ширина урагана, запечатленного на снимке, достигает около 1200 миль (1931 километр).

Фото: nasa.gov

"Юнона" сфотографировала ураган 3 ноября во время 23 сближения с газовым гигантом. В момент снимка аппарат находился на высоте 8,5 тысяч километров от пика облаков Юпитера.

Напомним, что зонд "Юнона" был запущен 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США) в рамках программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, однако "Юнона" первой в истории будет совершает облет газового гиганта через его полюса.

Аппарат достиг орбиты Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет, а после завершения работы будет уничтожен.

Ранее "Страна" писала, что зонд "Юнона" передал на Землю снимок южного полюса Юпитера.

Также мы сообщали, что космический аппарат "Юнона" сделал фото удивительных облаков на Юпитере.